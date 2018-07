Подведены итоги Открытого кубка региона по SUP-серфингу с веслом

На старт вышли 32 человека.

7 июля на акватории яхт-клуба АкваЛэнд при поддержке федерации парусного спорта Новосибирской области прошли первые в регионе соревнования по сапбордингу. Участие в них приняли несколько десятков спортсменов: на старт вышли 32 человека. Возраст участников — от 12 до 50 лет.

Заезды прошли в двух дисциплинах: «Sprint», в которой сапбордеры соревновались на короткой дистанции в 200 метров и «Techno» — для более подготовленных спортсменов, там мужчины и женщины преодолели расстояние 3 км по воде и суше, что требует еще большей силы и выносливости.

— Соревнования по сапбордингу в регионе были нужны, это очевидно. В Новосибирске уже очень много людей увлечены этим новым видом спорта, и им хотелось проявить себя, попробовать свои силы, посоперничать с другими спортсменами в официальных соревнованиях. Теперь этот опыт есть, интерес есть, очень надеюсь, что Кубок Новосибирской области по SUP-серфингу станет традиционным, — подчеркнула Со-организатор Кубка, двукратная чемпионка мира по парусному спорту-2011, 2016 Людмила Полякова.

Абсолютный победитель Кубка — Артем Мурашев (чемпион мира среди юниоров по виндсерфингу-2012) будет представлять Новосибирскую область на более высоком уровне — на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге.

Официальные результаты Открытого Кубка Новосибирской области по SUP-серфингу с веслом-2018:

Мужчины (общий зачет)

1 Артем Мурашев (Новосибирск)

2 Алексей Пшеничников (Новосибирск)

3 Валентин Зюзюк (Новосибирск)

Женщины (общий зачет)

1 Мария Букреева (Новосибирск)

4 Екатерина Чащина (Бердск)

5 Мария Шелушкова (Новосибирск)

Дети (дисциплина «Sprint»)

1 Федор Наумов (Новосибирск)

6 Иван Линник (Новосибирск)

7 Екатерина Чащина (Бердск)

Сапбординг — разновидность спорта на воде, пришедший к нам с Гаваев, в котором серфер передвигается по воде стоя на доске при помощи весла. На сапе (аббревиатура SUP – Stand Up Paddle) можно кататься стоя, на коленях и даже сидя. SUP признан самым быстро развивающимся водным видом спорта в мире и уже давно обогнал кайтинг и виндсерфинг по массовости. Отличие сапбординга от, например, серфинга в том, что кататься можно на любой водной поверхности: бурной или тихой. На сапе укрепляются практически все мышцы тела, развивается баланс и координация.