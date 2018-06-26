Разносторонние интересы АФК «Система»

Корпорация нацелилась на реализацию целого ряда крупных проектов в Новосибирской области.

— Подписание соглашения завершает предварительные переговоры, которые проводились в течение нескольких месяцев. Соглашение, как официальный документ, открывает возможности для реализации совместных проектов в радиоэлектронной промышленности, медицинской сфере, развитии научного центра, во внедрении элементов «Умного города», — заявил врио губернатора Андрей Травников.

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что подписание соглашения с Новосибирской областью для компании было непростым решением.

— Ранее наша компания была представлена в регионе в лице МТС Банка и мобильного оператора, сети магазинов «Детский мир» и гостиницы (Park Inn by Radisson Новосибирск, под управлением CosmosGroup). Сейчас в городе будет расположен ряд предприятий нашего микроэлектронного кластера, мы имеем отношение к реновации компании АО «Сибмост», обсуждаем вопросы развития медицины и целого ряда проектов Технопарка, то есть появляется огромный диапазон сфер сотрудничества, которые требуют больше нашего присутствия на территории и участия в жизни города и области, — пояснил Евтушенков. — В нынешней экономической ситуации вхождение в такие проекты — это нагрузка на бизнес, но мы идем на те территории, где видим хорошее отношение, где понятно, что может получиться слаженная работа с администрацией. Если этих факторов нет, то мы в регион не заходим.

В ходе пресс-конференции Травников и Евтушенков прокомментировали планы совместной работы. В частности, врио губернатора отметил, что регион планирует привлечь АФК «Система» к строительству в Новосибирске объектов спортивной инфраструктуры, в том числе и ледового дворца спорта в части создания инфраструктуры системы безопасности, информационного управления объектами на территории будущего спортивного кластера.

Регион пытается привлечь внимание крупных федеральных компаний и для развития проекта «Академгородок 2.0», а также продвижения разработок институтов СО РАН. Евтушенков напомнил, что АФК «Система» и ГК «Ростех» объединяют свои активы в микроэлектронике. Три предприятия холдинга расположены на территории Новосибирской области (АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»).

— Волею судьбы мы становимся монополистами на этом рынке. Ранее любой прибор делался на базе западной микроэлектроники, а сейчас мы должны создать современное аппаратостроение на базе отечественной микроэлектроники, — говорит Евтушенков. — В Академгородке собрано много уникальных разработок, но ученые не имеют выхода в промышленость, их не учили заниматься ни маркетингом, ни продажами, ни производством. Хочется надеяться, что совместно нам удастся переломить тренд.

Председатель совета директоров АФК «Система» добавил, что пока размышляет о принципах формирования такого консорциума, а также источниках финансирования совместных проектов.

Кроме того, регион заинтересован в реализации инфраструктурных проектов на условиях ГЧП в здравоохранении. У АФК «Система» и входящих в корпорацию подразделений есть опыт их реализации, в том числе в Москве.

— Мы хотели бы предложить корпорации реализовать подобный проект в Новосибирске, чтобы получить эффект в виде обеспечения доступности медуслуг в тех микрорайонах города, где существует острая проблема их доступности и качества, — пояснил Андрей Травников.

Владимир Евтушенков подчеркнул, что сегодня у АФК «Система» самая большая медицинская сеть в стране («Медси»). В клиниках компании лечится около 8 млн человек.

— Мы строим и больницы, и клиники. Я предложил руководству области взять городскую клинику, которую мы переделаем под европейский стандарт: заменим оборудование, переучим врачей, свяжем ее телемедициной с ведущими медучреждениями страны и иностранными клиниками, — пояснил он. — Это тяжелый проект. Несмотря на то, что по показателям сеть у нас растет на 40% в год, она не приносит огромных денег. Но это нужно людям.

— В целом хочу заметить, что за последние 3-4 года очень сильно изменилась ситуация на рынке. Денег стало меньше, экономическая ситуация… хотелось бы чтобы она была получше и началась борьба губернаторов за крупные компании, за то, чтобы они приходили в их регионы, так как это налоги, рабочие места и т.д., — говорит Евтушенков. — Новосибирск — четвертый регион, в котором я был за последние несколько дней, и везде чувствуется лояльность губернаторов, команды. Честно говоря, это радует. Я уже давно работаю и видел разных губернаторов, поэтому если бы Андрей Александрович (Травников) мне не понравился, если бы он повел себя как царек, я бы сказал «до свидания» и пошел в другой регион. Даже несмотря на то, что Новосибирская область крайне важная и интересная, что здесь сосредоточен большой интеллектуальный ресурс.

Для получения эффекта масштаба корпорация создает федеральную сеть медицинских учреждений, которые планирует сформировать и в Новосибирске.

АФК «Система» — публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году. Ее выручка в 2017 году достигла 704,6 млрд рублей, совокупные активы на 31 декабря 2017 года составили 1,1 трлн рублей.

Юлия Данилова

Фото: автора