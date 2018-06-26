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Разносторонние интересы АФК «Система»

  • 26/06/2018
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Корпорация нацелилась на реализацию целого ряда крупных проектов в Новосибирской области.

— Подписание соглашения завершает предварительные переговоры, которые проводились в течение нескольких месяцев. Соглашение, как официальный документ, открывает возможности для реализации совместных проектов в радиоэлектронной промышленности, медицинской сфере, развитии научного центра, во внедрении элементов «Умного города», — заявил врио губернатора Андрей Травников.

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что подписание соглашения с Новосибирской областью для компании было непростым решением.

— Ранее наша компания была представлена в регионе в лице МТС Банка и мобильного оператора, сети магазинов «Детский мир» и гостиницы (Park Inn by Radisson Новосибирск, под управлением CosmosGroup). Сейчас в городе будет расположен ряд предприятий нашего микроэлектронного кластера, мы имеем отношение к реновации компании АО «Сибмост», обсуждаем вопросы развития медицины и целого ряда проектов Технопарка, то есть появляется огромный диапазон сфер сотрудничества, которые требуют больше нашего присутствия на территории и участия в жизни города и области, — пояснил Евтушенков. — В нынешней экономической ситуации вхождение в такие проекты — это нагрузка на бизнес, но мы идем на те территории, где видим хорошее отношение, где понятно, что может получиться слаженная работа с администрацией. Если этих факторов нет, то мы в регион не заходим.

Инвестор обратился в правительство региона с предложением о ГЧП

В ходе пресс-конференции Травников и Евтушенков прокомментировали планы совместной работы. В частности, врио губернатора отметил, что регион планирует привлечь АФК «Система» к строительству в Новосибирске объектов спортивной инфраструктуры, в том числе и ледового дворца спорта в части создания инфраструктуры системы безопасности, информационного управления объектами на территории будущего спортивного кластера.

Регион пытается привлечь внимание крупных федеральных компаний и для развития проекта «Академгородок 2.0», а также продвижения разработок институтов СО РАН. Евтушенков напомнил, что АФК «Система» и ГК «Ростех» объединяют свои активы в микроэлектронике. Три предприятия холдинга расположены на территории Новосибирской области (АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»).

— Волею судьбы мы становимся монополистами на этом рынке. Ранее любой прибор делался на базе западной микроэлектроники, а сейчас мы должны создать современное аппаратостроение на базе отечественной микроэлектроники, — говорит Евтушенков. — В Академгородке собрано много уникальных разработок, но ученые не имеют выхода в промышленость, их не учили заниматься ни маркетингом, ни продажами, ни производством. Хочется надеяться, что совместно нам удастся переломить тренд.

Конкурс по выбору инвестора для строительства поликлиник объявлен

Председатель совета директоров АФК «Система» добавил, что пока размышляет о принципах формирования такого консорциума, а также источниках финансирования совместных проектов.

Кроме того, регион заинтересован в реализации инфраструктурных проектов на условиях ГЧП в здравоохранении. У АФК «Система» и входящих в корпорацию подразделений есть опыт их реализации, в том числе в Москве.

— Мы хотели бы предложить корпорации реализовать подобный проект в Новосибирске, чтобы получить эффект в виде обеспечения доступности медуслуг в тех микрорайонах города, где существует острая проблема их доступности и качества, — пояснил Андрей Травников.

Владимир Евтушенков подчеркнул, что сегодня у АФК «Система» самая большая медицинская сеть в стране («Медси»). В клиниках компании лечится около 8 млн человек.

— Мы строим и больницы, и клиники. Я предложил руководству области взять городскую клинику, которую мы переделаем под европейский стандарт: заменим оборудование, переучим врачей, свяжем ее телемедициной с ведущими медучреждениями страны и иностранными клиниками, — пояснил он. — Это тяжелый проект. Несмотря на то, что по показателям сеть у нас растет на 40% в год, она не приносит огромных денег. Но это нужно людям.

В Новосибирске объявлен аукцион по проектированию поликлиники на пл Райсовета

Для получения эффекта масштаба корпорация создает федеральную сеть медицинских учреждений, которые планирует сформировать и в Новосибирске.

— В целом хочу заметить, что за последние 3-4 года очень сильно изменилась ситуация на рынке. Денег стало меньше, экономическая ситуация… хотелось бы чтобы она была получше и началась борьба губернаторов за крупные компании, за то, чтобы они приходили в их регионы, так как это налоги, рабочие места и т.д., — говорит Евтушенков. — Новосибирск — четвертый регион, в котором я был за последние несколько дней, и везде чувствуется лояльность губернаторов, команды. Честно говоря, это радует. Я уже давно работаю и видел разных губернаторов, поэтому если бы Андрей Александрович (Травников) мне не понравился, если бы он повел себя как царек, я бы сказал «до свидания» и пошел в другой регион. Даже несмотря на то, что Новосибирская область крайне важная и интересная, что здесь сосредоточен большой интеллектуальный ресурс.

АФК «Система» — публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году. Ее выручка в 2017 году достигла 704,6 млрд рублей, совокупные активы на 31 декабря 2017 года составили 1,1 трлн рублей.

Юлия Данилова

Фото: автора

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