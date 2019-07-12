1 августа кинотеатр «Рассвет» возобновит работу

— Судьба кинотеатра очень волновала жителей, было много обращений и депутатских запросов. Мы сделали всё, чтобы сохранить кинотеатр. Его работа будет возобновлена, – цитирует мэра Новосибирска Анатолия Локтя пресс-служба мэрии. – Кинотеатр закрылся в январе, когда увеличилась арендная плата, повышение коснулась не только этого, но и всех муниципальных объектов. В результате арендатор, который обеспечивал работу кинотеатра в течение семи лет, решил покинуть здание.

Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, кинотеатр «Рассвет» – очень важный социальный объект Затулинского жилмассива, центр культурного притяжения отдалённого микрорайона города.

— Мы не могли допустить закрытия кинотеатра на долгое время, поэтому я поручил ещё раз вернуться к вопросу формирования тарифной политики. В результате совместной работы с профильными учреждениями и ведомствами, в рамках действующей нормативно-законодательной базы мы изыскали возможности понизить арендную плату, провели конкурс, и тот же оператор выиграл его, — рассказал мэр.

По словам главы города, сегодня в Новосибирске действует несколько кинотеатров, которые находятся в муниципальной собственности.

— Какова их дальнейшая судьба и как будет продолжаться их работа – вопрос больше социальный, чем экономический, — уверен Анатолий Локоть. — Я поручил проработать стратегию развития системы муниципальных кинотеатров. Когда-то они были местами притяжения горожан – тысячи новосибирцев с удовольствием их посещали. С развитием современных технологий, в том числе и киноиндустрии, ситуация изменилась. Рынок завоевали небольшие компактные кинозалы с дополнительными опциями. Поэтому нужно решать, что делать с муниципальными залами. Превращать их в торговые центры мы не намерены: сделаем всё возможное, чтобы они не меняли профиль. Нужно перестраиваться, а как это сделать – предстоит решить специалистам.

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