Снижение ставки по льготным кредитам МСП до 7,75% годовых

Эффективная ставка по кредитам МСП от 30 до 300 млн руб. может быть снижена с 8,5 до 7,75% годовых при получении рейтинга от Банка «Левобережный».

Документы для получения рейтинга Банка «Левобережный» (ПАО):

– бухгалтерский баланс за 2 отчетных квартала, предшествующих подаче кредитной заявки;

– отчет о финансовых результатах за 2 отчетных квартала, предшествующих подаче кредитной заявки.

Документы для получения рейтинга можно отправить вместе с кредитной заявкой на следующие адреса электронной почты Банка «Левобережный»: puv@nskbl.ru, potv@nskbl.ru,bov@nskbl.ru.

Предложение действует до 01.10.2019 г.

Подробную информацию можно получить у специалистов Банка «Левобережный» по телефону: 8 (383) 3-600-900 (вн.6230, 6277, 6064).

Фото: пресс-служба банка