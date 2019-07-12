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Снижение ставки по льготным кредитам МСП до 7,75% годовых

  • 12/07/2019, 16:18
Банк «Левобережный» предоставляет дополнительный бонус в виде снижения ставки кредитования по государственной программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Постановление Минэкономразвития РФ №1764).

Банк ЛевобережныйЭффективная ставка по кредитам МСП от 30 до 300 млн руб. может быть снижена с 8,5 до 7,75% годовых при получении рейтинга от Банка «Левобережный».

Документы для получения рейтинга Банка «Левобережный» (ПАО):

– бухгалтерский баланс за 2 отчетных квартала, предшествующих подаче кредитной заявки;

– отчет о финансовых результатах за 2 отчетных квартала, предшествующих подаче кредитной заявки.

Документы для получения рейтинга можно отправить вместе с кредитной заявкой на следующие адреса электронной почты Банка «Левобережный»: puv@nskbl.rupotv@nskbl.ru,bov@nskbl.ru.

Предложение действует до 01.10.2019 г.

Подробную информацию можно получить у специалистов Банка «Левобережный» по телефону: 8 (383) 3-600-900 (вн.6230, 6277, 6064).

Фото: пресс-служба банка

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