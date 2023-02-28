1 марта стартует реализация губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников СВО»

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов и министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева 28 февраля в ходе брифинга рассказали о старте проекта. Как подчеркнул Сергей Нелюбов, в соответствии с поручением губернатора Новосибирской области с 1 марта в регионе запускается комплексная программа реабилитации участников СВО, получивших ранения – реабилитационный сертификат.

— Проект реабилитационного сертификата включает в себя несколько направлений – социально-медицинская, психологическая реабилитация, трудоустройство или повышение квалификации, переобучение, получение оздоровительных услуг. Сертификат действует в течение года, услуги по нему будут предоставляться на территории реабилитационных центров, оздоровительных организаций. Для нас это пилотный межведомственный проект, организатор – министерство труда и социального развития региона, активное участие в разработке проекта принимали общественные организации. По каждой ситуации будем работать индивидуально, каждому участнику СВО будет оказано все необходимое содействие, — подчеркнул Сергей Нелюбов.

Для координации работы по реализации проекта в правительстве региона создана межведомственная комиссия. Предоставление сертификата, включающего межведомственный комплекс мер, будет организовано в цифровом формате, что позволит минимизировать сбор справок и бумаг для участников СВО и сделать получение реабилитационного сертификата простым и доступным.

Фото с сайта правительства Новосибирской области