С 1 марта электросамокаты получат официальный статус транспортных средств

Начиная с 1 марта 2023 года, в ПДД появится новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), куда войдут электросамокаты, сигвеи, гироскутеры, электроскейты, моноколёса и другие устройства. Поправки были приняты постановлением правительства ещё 6 октября 2022 года. Помимо официального статуса СИМ, в правилах появятся ряд уточнений, напоминает пресс-служба работающей в Новосибирске кикшеринговой компании Whoosh.

Например, разрешается передвигаться по тротуарам, пешеходным зонам, велодорожкам и велопешеходным местам, при их отсутствии — можно ехать по обочине, а если отсутствует и обочина — допускается движение в один ряд с правого края автомобильной дороги.

Также ограничивается скорость езды не более 25 км/ч и электросамокат должен быть оборудован фарами или фонарями и тормозная система. Согласно новым утвержденным поправкам, масса электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Движение по проезжей части дорог можно на электросамокатах любой массы, при этом есть условия: возраст пользователя СИМ должен быть старше 14 лет, двигаться нужно по правому краю дороги (по велосипедной дорожке, если она есть), допускается передвижение только на тех участках дороги, где максимальная скорость движения ограничена до 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.

Дети с 7 до 14 лет на средствах индивидуальной мобильности могут ездить по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон. Там же можно кататься детям младше 7 лет, но только в сопровождении взрослых.

При подъезде к пешеходному переходу придётся спешиться и перейти дорогу на своих двоих ногах. Штрафы ГИБДД остаются прежними.

Ранее редакция сообщала о том, что Whoosh увеличит парк самокатов на 55% в новом сезоне.