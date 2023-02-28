В ближайшие дни в Новосибирске вырастет число ДТП и гололёдных травм

Предстоящие несколько дней суточные температуры в Новосибирске будут преодолевать нулевую отметку, повышаясь днём и опускаясь ночью, что не лучшим образом может сказаться на состоянии безопасности на улицах. Такой прогноз на оперативном совещании в мэрии озвучил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.

— У нас руководителям структурных подразделений и главам администраций направлены сообщения по поводу изменения погодных условий, — сообщает Куценко. — Мы даём рекомендации по соблюдению мер безопасности. С завтрашнего дня на протяжении трёх суток ожидается переход в плюсовую температуру в дневное время. Безусловно, это определённые риски — сход снега, получение травм на тротуарах и придомовых территориях. Это, в первую очередь, опасность дорожно-транспортных происшествий.

По словам начальника департамента, необходимые подразделения уже принимают первые меры готовности обеспечить безопасность новосибирцев в связи с предстоящими погодными условиями. В частности, как сообщают в мэрии, в настоящее время усилены работы по обработке дорожной сети противогололёдными материалами.

— Даём указание руководителям по очистке входных групп учреждений культуры, магазинов, школ, детсадов, — сообщает Сергей Куценко. — В период резкого изменения температуры мы на это обращаем особое внимание. В марте это будет под особым контролем спасателей и муниципальных служб.

Напомним, что, как неоднократно показывала статистика получения гололёдных травм, большая часть их адресов — придомовые территории. В связи с этим в городском руководстве неоднократно заявляли о привлечении к ответственности управляющих организаций. На них же распространяется и ответственность за травмы, полученные гражданами в результате обрушения снега и наледи с кровель, балконов и навесов.

Ранее редакция сообщала, какие территории в Новосибирске выделены как наиболее опасные в период будущего паводка.