10-летний Анисчон в черной кожаной куртке заблудился в Новосибирске

Поздно вечером 21 апреля в социальных сетях волонтеры начали массово размещать ориентировки на пропавшего 10-летнего Анисчона. Ребенок ушел из дома в неизвестном направлении и исчез.

― Около 23.00 часов в Ленинский отдел вневедомственной охраны по городу Новосибирску поступила информация о том, что из дома на улице Немировича-Данченко ушел и не вернулся несовершеннолетний мальчик 2013 года рождения. Информация о происшествии, а также приметы пропавшего были незамедлительно доведены до всех патрулей вневедомственной охраны, работающих на территории района, ― рассказали Infopro54 в пресс-службе Росгвардии.

На улице уже холодало и было темно. Школьник бродил по дворам и плакал.

Уже в первом часу ночи похожего по приметам ребенка заметил экипаж охраны. Это было в полутора километрах от его дома.

― В ходе беседы мальчик пояснил сотрудникам Росгвардии, что во время прогулки он потерялся и не смог самостоятельно найти дорогу. В медицинской помощи он не нуждался, и, с его слов, чувствовал себя хорошо, ― добавили в ведомстве.

Бойцы доставили Анисчона в ближайший отдел полиции, откуда его забрали родители.