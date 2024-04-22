В суд передано дело управляющей пансионата «Ремели» в Новосибирске

В суд направлено дело по обвинению управляющей пансионата «Ремели» в Новосибирске в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении управляющей пансионатом.

— Обвиняемая управляла филиалом пансионата, помещение которого не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, право граждан на получение медицинской помощи в нем не соблюдалось, — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате проверки, проведенной прокуратурой, было выявлено нарушение закона, и работа пансионата была приостановлена.

Уголовное дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что на директора пансионата для стариков «Кедр» возбудили уголовное дело в Новосибирске.