Сброс воды из водохранилища увеличивается в Новосибирске

На данный момент уровень воды в реке Обь составляет 337 см, сброс воды из водохранилища — 4200 куб метров в секунду. Подтопления придомовых и предсудебных участков нет, сообщил на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов.

Напомним, на прошлой неделе эксперты предупреждали, что уровень воды в водохранилище может резко повысится.

— Из-за затора, который образовался в районе села Спирино (Ордынский район), уровень воды в верхнем бьефе может повысится до 1.5 метров. При этом угрозы подтопления нет, — говорил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

В районах области ситуация более напряженная. В Кыштовском районе вблизи села Орловка подтоплено 2 дома и 6 приусадебных участков. В зону подтопления также может попасть котельная. В Пихтовке Колыванского района и Крещенке Убинского района также сложная ситуация. Возможно подтопление прибрежных территорий автодорог.

— На реках Бердь и Иня мы наблюдаем снижение уровня воды и освобождение подтопленных участков. Два моста по-прежнему находятся в зоне подтопления в Колыванском и Сузунском районах. Там организована лодочная переправа, — добавил Орлов.

Напомним, исполняющий обязанности руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Дубовицкий отмечал, что в этом году вторая волна паводка ожидается более интенсивной, чем обычно. Она ожидается во второй половине мая.

Ранее редакция сообщала о том, что жителей села Крещенка под Новосибирском готовят к эвакуации.