10-летняя девочка из Новосибирска вызвала ГБР к футбольным фанатам, которые мешали ей делать уроки

Школьница Алина* попросила бойцов ГБР помочь ей с домашним заданием. Девочка несколько часов пыталась сосредоточиться на упражнении, которое задала учительница, но за стенкой очень сильно кричали соседи этажом ниже. Тогда юная сибирячка нашла в записной книжке у мамы номер дежурной части и вызвала профессиональную помощь.
― В 19:10 из дома на улице Лескова Октябрьского района Новосибирска, подключенного к услуге Агентства «Безопасный двор», поступила жалоба на слишком громких соседей от 10-летней Алины. Вспомнив, как однажды, когда пьяные соседи дрались, родители звонили и просили помочь, Алина набрала номер дежурной части. Ей ответил оперативный дежурный, который, услышав кодовую фразу «Безопасный двор», незамедлительно направил к месту происшествия ближайшую группу быстрого реагирования, ― рассказали в агентстве.
Как оказалось, соседи собрались компанией и смотрели по телевизору футбольный матч. Игра была очень напряженной, поэтому они не сдерживали свои эмоции. Фанатам сделали замечание и попросили быть по тише. Только после этого Алина смогла доделать домашку и со спокойной совестью лечь спать.
*Имя изменено.
Источник фото: АБ «Гвардия».
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