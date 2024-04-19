Уволенный дворник чуть не убил фармацевта в Новосибирской области

Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении 44-летнего жителя Чулыма. Он обвиняется в покушении на убийство.

В январе мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, недовольный увольнением из аптеки, где он работал дворником, зашел в подсобку и напал на фармацевта.

― Будучи вооруженным ножом, обвиняемый напал на нее и стал преследовать убегавшую от него потерпевшую, выкрикивая угрозы в ее адрес: «Убью!», «Зарежу!», ― говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Фармацевт выбежала из аптеки на улицу через запасной выход, однако нападавший сумел догнать ее. Он нанес не менее 7 ударов в область жизненно важных органов, например, 4 удара в область головы.

Но не успел убить потерпевшую из-за того, что на крик о помощи ответили люди.

― Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично, ― говорится в сообщении.

Уголовное дело будет направлено в Чулымский районный суд.

Ранее редакция сообщала о том, что пациент психушки пошел под суд за попытку убийства медика под Новосибирском.