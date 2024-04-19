Горе-мать спряталась от 5-летней дочки в глухой деревне под Новосибирском

В глухой деревне в Новосибирской области судебные приставы нашли злостную алиментщицу, сбежавшую от родного ребенка.

Спрятаться подальше от служителей Фемиды 25-летнюю женщину вынудили обязательства по выплате алиментов на содержание своей 5-летней дочери. А это не входило в планы непутевой матери.

После того, как сибирячку несколько раз привлекли к административной ответственности, она решила скрыться от судебных приставов.

Однако кто-то из знакомых женщины проговорился, что она «чилит» в отдаленной деревне Бакейка Кыштовского района. Приставы решили проверить информацию.

— В деревню отправился дознаватель и несмотря на весеннюю распутицу и бездорожье ему удалось разыскать должницу. После полученных объяснений в отношении алиментщицы за неуплату средств на содержание ребенка было возбуждено уголовное дело, — рассказали в УФССП по региону.

Если женщина не одумается и продолжит уклоняться от алиментов, ей грозит реальный срок в колонии.

Ранее редакция сообщала о том, что сибиряк отказался от малыша, родившегося у его экс-сожительницы, и даже решил поспорить в суде с выводами экспертизы ДНК.