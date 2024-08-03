100 дней на посту мэра. Что изменилось в Новосибирске

Напомним, Максим Кудрявцев ― первый мэр Новосибирска, избранный по новым правилам. 26 апреля 2023 года сессия Совета депутатов Новосибирска большинством голосов утвердила изменения в устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Новый градоначальник был выбран на конкурсной основе 16 апреля этого года на 34 сессии депутатами горсовета. В финал конкурса вышли два кандидата: депутат городского совета Игорь Украинцев и заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев. Абсолютное большинство народных представителей проголосовали за Кудрявцева.

Первое, что планировал сделать новый мэр Новосибирска ― организовать уборку города к празднику 9 мая, а затем начать выстраивать системную работу, чтобы улицы и зеленые зоны города были уютными и привлекательными для горожан. Основная задача городских властей, по словам Максима Кудрявцева, ― слышать мнение новосибирцев. «Горожане должны увидеть долгожданные изменения», ― завил он во время защиты свой программы развития города.

Программа нового мэра предполагала командную работу, где каждый руководитель подразделения является профессионалом, способным четко реализовывать задачи, направленные на улучшение качества жизни горожан. Самыми актуальными проблемами Новосибирска Кудрявцев назвал дороги, благоустройство, общественный транспорт, ЖКХ и социальную сферу. За них и он и взялся.

Кадровые перемены

Ожидаемо, что первые изменения коснулись команды. Начались отставки и назначения уже в мае. На ключевые посты в мэрии были назначены управленцы, ранее работавшие в правительстве области, и в мэрии Новосибирска.

Самой заметной фигурой в новой команде можно назвать вице-мэра Максима Останина. В сферу его ответственности входят департамент организационно-контрольной работы, управление по организационному обеспечению деятельности мэра, управление общественных связей, департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, департамент по чрезвычайным ситуациям. До нового назначения Останин занимал должность замминистра региональной промышленности.

Для горожан же самые важные люди в мэрии — это руководители, отвечающие за ЖКХ, благоустройство и культуру. Результаты их деятельности в наибольшей степени на виду. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства возглавил Дмитрий Зайков, ранее работавший директором бердского МУП «Комбинат бытовых услуг». Руководителем департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса назначен Иосиф Кодалаев. Курировать их работу будет вице-мэр Олег Клемешов. Департамент культуры, спорта и молодежной политики возглавила Ксения Антонова, работавшая помощником нового мэра в его бытность депутатом Госдумы.

Как отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин, мэр принял город не в лучшем состоянии.

― В части городского хозяйства два крупнейших департамента ― транспорта и ЖКХ ― остались без руководства. Первостепенная задача была в назначении руководителя. При этом в департаменте транспорта количество проблемных вопросов показало, что назначить главу не так-то и просто. Что касается департамента ЖКХ, то там не было такой проблемы, но все равно департамент флагманский и очень ответственный. Надо сказать, что Максим Георгиевич в кратчайшие сроки принял кадровые решения, и эти департаменты возглавили профессиональные управленцы. Есть большая надежда, что работа будет отстроена системно и штатно, ― уверен Игорь Кудин.

Дорожный ремонт

Отметим, что новый мэр немногословен и деловит, работу подчиненных выстраивает системно, к решению проблем подходит последовательно. Если считает, что главная проблема города ― дороги, а точнее ― их ненормативное состояние, то и нацелен на первоочередное решение именно этой проблемы. В итоге к концу строительного сезона в городе будут отремонтированы 14 объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», 37 участков ― за счет дополнительных 1,1 млрд рублей, выделенных региональным бюджетом. По словам мэра, изыскиваются финансы и в бюджете Новосибирска, чтобы за сезон отремонтировать максимальное количество городских дорог.

Не останется без дорожного ремонта и частный сектор: планируется привести к норме 49 участков. Не забыты тротуары: 112 участков станут удобными для пешеходов. В качестве пилотного запущен проект по благоустройству газонов. Это должно снизить количество пыли, на которую горожане жалуются десятилетиями, и, возможно, уменьшит уровень затопления дорог во время ливней. Дренажные газоны могут стать альтернативой ливневой канализации, развитие которой явно отстает от развития городской инфраструктуры. В качестве пробного камня современные газоны начнут обустраивать вдоль магистралей в Дзержинском, Первомайском и Советском районах ― на эти цели местные администрации получили по 15 млн рублей из бюджета города.

Порядок на улицах

Организация уборки улиц уже много лет вызывает недовольство новосибирцев. Учитывая важность проблемы, новый мэр не мог отложить ее решение. По словам Игоря Кудина, низкое качество уборки ― результат нехватки рабочих рук, прежде всего людей, занимающихся ручной уборкой, так называемых «ручников».

― На эти цели дополнительно были выделены 169 млн рублей. «Ручников» в городе было 250, а должно быть 576 человек. Сейчас их количество увеличивается, и это видно по улицам города — стало чище, ― отметил депутат. ― Я не помню, чтобы такие большие деньги выделялись у нас областным бюджетом на городское хозяйство. Идет плановая поддержка нашего мэра, и, конечно, это очень радует. Есть договоренность о поставке в город 103 единиц уборочной техники, поставка будет в октябре-ноябре. (В этом году на закупку дорожной техники выделены рекордные 2,2 млрд рублей. Конкурс уже состоялся. ― Ред.) Это тоже довольно прорывная позиция, так как системную уборку города надо как-то менять и трансформировать, потому что если нечем убирать, то результаты будут соответствующие. Поэтому то, что с приходом нашего нового мэра ситуация динамично изменяется, заметно, и я это всячески приветствую, ― подытожил Игорь Кудин.

Помимо дополнительного финансирования, позволившего увеличить число рабочих, новый мэр перераспределил уровни ответственности. Районные администрации получили дополнительные полномочия по уборке территории и ремонту дорог, что позволит оперативно реагировать на возникающие проблемы в этой сфере

Уборка улиц в теплое время ― задача сложная, но решаемая. Настоящей проверкой для Максима Кудрявцева и его команды станет зимняя уборка улиц, тротуаров и дворов. Зима у нас всегда приходит внезапно, снег выпадает без расписания, череда морозов и оттепелей не вписывается в графики чиновников. Посмотрим, как это испытание пройдет новый мэр.

Общественный транспорт

Программа обновления муниципального общественного транспорта была начата еще при прежнем мэре. Максим Кудрявцев, как рачительный руководитель, не отказывается от того наследия, которое хорошо работает. Город продолжит закупку троллейбусов с удлиненным автономным ходом и будет выпускать их на маршруты, связывающие удаленные и густонаселенные жилые массивы. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже получены 49 троллейбусов, еще 80 поставят к началу зимы. С учетом прошлогодних поставок в Новосибирске будет полностью обновлен подвижной состав на 10 троллейбусных маршрутах.

Нуждаются в обновлении и городские трамваи. В планах ― увеличить количество собираемых в Новосибирске на совместном с белорусами предприятии «БКМ-Сибирь» трамваев до 20 штук в год. Трамваи новой серии должны будут заменить старую технику на левобережных линиях.

Что касается метро, то горожане по-прежнему ждут открытия «Спортивной», строительства новых станций и продления существующих линий. Но пока удалось получить финансирование в виде субсидии в размере 2,2 млрд рублей только для обновления подвижного состава. Поездам уже по 40 лет, их износ близок к критическому.

Власть и общество

Город — это не только дороги, транспорт и ЖКХ. Город — это еще и бизнес, который создает рабочие места, выпускает продукцию, наполняет городской бюджет. Встреча нового мэра с руководством Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прошла в июне. Среди важных тем, обсужденных мэром и предпринимателями, ― поддержка и продвижение местных товаропроизводителей. Малый бизнес волнуют вопросы, касающиеся демонтажа рекламных конструкций, которые помогают ему продвигать свои товары и услуги, и проблема расторжения действующих договоров аренды на землю под нестационарными объектами. Количество объектов снижается, а значит, уменьшаются и возможности для ведения бизнеса.

Итогом встречи стало соглашение о сотрудничестве между мэрией Новосибирска и местным отделением «ОПОРЫ РОССИИ». Взаимодействие подразумевает совместную реализацию социально значимых проектов и более эффективную поддержку малого бизнеса со стороны муниципалитета.

Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева пояснила, что следит за деятельностью Максима Кудрявцева не только как лидер предпринимательских сообществ, но и как житель города.

― Отмечаю для себя логичные управленческие шаги в решении накопившихся проблем, это придает уверенности в том, что они будут решены. Думаю, не я одна заметила значительное увеличение уборочной техники на улицах. Город становится чище, качество дорог улучшается, недоделки в благоустройстве тоже устраняют. Впечатляет подход к формированию команды. В итоге мы имеем рабочие отношения как с Максимом Георгиевичем, так и с его командой для реализации задач не только на благо предпринимателей, но и жителей крупнейшего муниципалитета. Причин для критики точно нет, хочется пожелать удачи в реализации всего задуманного! ― поделилась Наталья Кошелева.

Воспитывать патриотов

Оптимистично воспринимают изменения в городе и общественные объединения горожан. Наряду с благоустройством одним из важных приоритетов своей работы Максим Кудрявцев считает поддержку участников СВО и патриотическое воспитание молодежи. Это основные направления сотрудничества органов ТОС и муниципалитета.

У председателя совета ТОС «Пятый» Советского района Ирины Змитрович, лидера волонтерских организаций, помогающих военнослужащим в зоне СВО, и группы «ZA ребят!», есть опыт, как привлечения юного поколения.