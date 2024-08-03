За пять лет почти в два раза выросла цена квадратного метра в Новосибирске

Рост цен на строящуюся недвижимость в Новосибирске с 2019 года составил 97%, подсчитали эксперты витрины недвижимости Restate. Стоимость квадратного метра в новостройке выросла с 64 тысяч рублей до 126 тысяч рублей.

Вторичное жилье в Новосибирске подорожало чуть меньше — на 73%. В 2019 году стоимость «квадрата» на вторичке составляла 71 тыс рублей. В 2024 году она подросла до 123 тыс. рублей.

— Серьезно расти цены на первичном рынке начали как раз летом 2019 года, ведь именно тогда, напомню, произошла реформа, связанная с переходом на проектное финансирование и эскроу-счета. То есть себестоимость строительства увеличилась на процент, который забирали себе банки, — прокомментировал руководитель Витрины недвижимости Restate Андрей Добрый.

Он добавил, что существенным толчком для роста цен стала льготная ипотека.

— Она сделала своё дело – поддержала строительный бизнес в трудный момент (пандемия, а затем – санкции), но и доступность нового жилья для тех, кто действительно в нём нуждался (а не инвесторов) сильно уменьшил, — считает эксперт.

Он уверен, что даже после отмены льготной программы маловероятен откат цен назад – слишком сильны инфляционные процессы в экономике.

Арендные ставки в Новосибирске за пять лет тоже выросли. С 2019 по 2024 год рост составил 87%, сообщает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, ссылаясь на данные портала МИР КВАРТИР.

Он отметил, что разница темпов роста стоимости аренды между 3-х комнатными и однокомнатными квартирами в Новосибирске за этот период оказалась на уровне 110% (В СРЕДНЕМ ПО России — 80%).

— Опережающий рост стоимости аренды квартир небольших площадей говорит о готовности арендаторов ужаться на время высоких ипотечных ставок. А в целом рост стоимости аренды сразу после отмены льготной ипотеки неплохой маркер для рынка недвижимости, высокие ставки уменьшат предложение и удержат цены на недвижимость от падения, — констатирует эксперт.

Ранее редакция рассказывала, что вторичный рынок недвижимости Новосибирска становится более привлекательным для покупателей, чем новостройки. Эксперты не исключают, что в связи с отменой льготной ипотеки покупатель пойдет за квартирами на вторичный рынок.