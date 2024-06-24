11 кг незаконно ввезенных таблеток обнаружили таможенники в Новосибирске

Гражданин Кореи пытался ввезти на территорию России 1,2 тыс таблеток. Иностранец прилетел рейсом из Ташкента (Узбекистан).

В Сибирском таможенном управлении (СТУ) рассказали, что в аэропорту Толмачево пассажир проследовал в «зеленый коридор», тем самым заявил об отсутствии у него подлежащих декларированию товаров. Однако, при досмотре, в ручной клади мужчины таможенники обнаружили коробки с упаковками таблеток корейского производства общим весом 11 кг. Необходимых для ввоза лекарственных средств в ЕАЭС разрешительных документов у него не было.

— Установлено, что выявленная партия медикаментов была ввезена не для личного пользования, — рассказали в Сибирском таможенном управлении.

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Таблетки изъяли. Что будет с ними дальше — решит суд.

Ранее редакция сообщала, что оптические прицелы обнаружили таможенники в посылке в Новосибирске. Их контрабандные поставки в США организовал житель Кемеровской области.