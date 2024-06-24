Четыре человека утонули в Новосибирске за неделю

За прошедшую неделю на водоемах Новосибирска погибло четыре мужчины. Спасателям удалось также вовремя подоспеть на помощь юной купальщице, которую уносило течением. Самостоятельно выбраться из воды девушка уже не могла, у нее свело ногу.

Специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы снова напоминают горожанам об опасности во время отдыха на воде.

― Мы через день публикуем профилактические посты о безопасности на водоемах. Мы проводим выезда оперативных групп с профилактическим беседами. Неужели вам на столько хочется «купаться», что вы запросто жертвуете своей жизнью? Задумайтесь о последствиях прежде, чем доказывать воде, что вы сильнее неё! ― написали специалисты в Телеграм-канале.

Аномальная жара в городе создала аншлаги на пляжах. Но многие жители игнорируют предупреждения спасателей и спешат охладиться в местах, где купание запрещено и нет специализированных постов. Есть и такие, кто лезет в воду в состоянии алкогольного опьянения. Это особенно опасно, учитывая высокий уровень воды в акватории Оби.