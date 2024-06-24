Птенцы варакушки вывелись на участке у жительницы Новосибирской области

Жительница поселка Краснозерское Новосибирской области случайно обнаружила в траве на своем участке гнездо с бирюзовыми яйцами.

Через некоторое время из них вылупились птенцы.

— Мне стало интересно, какая птица решила сделать гнездо и отложить яйца прямо у моего дома. Оказалось, что это варакушка, — рассказала Наталья Выскубова журналистам местной газеты.

Теперь птенчики растут прямо под боком у сибирячки. Наталья переживает, что варакушки могут стать добычей обитающих здесь котов, поэтому регулярно приходит проведывать пернатых малышей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске спилили дерево с гнездом сороки, в котором только что вылупились птенцы. От неминуемой смерти пернатый выводок спасли волонтеры.