Подрядчик усилил интенсивность ремонтных работ на Октябрьском мосту в Новосибирске

Власти Новосибирска говорят о том, что подрядчик усилил интенсивность ремонтных работ на Октябрьском мосту.

― Ремонт Октябрьского моста идёт по графику, без отставаний, ― отмечают в мэрии Новосибирска.

Был проведен ряд мероприятий для улучшения пропускной способности моста, которая снизилась в связи с ремонтными работами. Выполнен ямочный ремонт, и со вчерашнего дня, 25 марта, было прекращено движение грузового транспорта по мосту.

По словам начальника управления автомобильных дорог мэрии Сергея Эпова, он получил отчет об интенсивности в районе Коммунального моста.

― Сегодня в течение дня проанализируем данные и примем решение о необходимости регулировки светофорных объектов на этом участке, ― доложил начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов на аппаратном совещании.

Ранее редакция сообщала о том, что грузовикам запретили въезд на Октябрьский мост в Новосибирске.