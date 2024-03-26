Подрядчик усилил интенсивность ремонтных работ на Октябрьском мосту в Новосибирске

Власти Новосибирска говорят о том, что подрядчик усилил интенсивность ремонтных работ на Октябрьском мосту.
― Ремонт Октябрьского моста идёт по графику, без отставаний, ― отмечают в мэрии Новосибирска.
Был проведен ряд мероприятий для улучшения пропускной способности моста, которая снизилась в связи с ремонтными работами. Выполнен ямочный ремонт, и со вчерашнего дня, 25 марта, было прекращено движение грузового транспорта по мосту.
По словам начальника управления автомобильных дорог мэрии Сергея Эпова, он получил отчет об интенсивности в районе Коммунального моста.
― Сегодня в течение дня проанализируем данные и примем решение о необходимости регулировки светофорных объектов на этом участке, ― доложил начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов на аппаратном совещании.
Ранее редакция сообщала о том, что грузовикам запретили въезд на Октябрьский мост в Новосибирске.
Источник фото: Infopro54\ автор — Михаил Мочалов.
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