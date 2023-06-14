11-летний ребенок погиб во время пожара на даче

11-летний ребенок погиб при пожаре в дачном доме садового общества «Конструктор» в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области. В огне погиб 11-летний мальчик.

— В 07:52 на номер 101 поступило сообщение о возгорании в дачном доме садового общества Конструктор. К прибытию первого пожарного расчета строение и баня были полностью в огне, — говорится в сообщении.

Уточняется, что родители эвакуировали из горящего строения 4-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали в ожоговый центр.

Тушение пожара осложняло обрушение кровли. На ликвидацию возгорания на предварительной площади 33 квадратных метра потребовалось 7 минут.

Оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области и психологи ведомства работают на месте происшествия. Специалисты психологической службы оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим от пожара.

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