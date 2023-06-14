В Новосибирске в этом году начнут заниматься пятью скверами. Об этом сообщает Мария Смирнова, заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств города Новосибирска, на пресс-конференции ТАСС.

В этом году будет проведен второй этап благоустройства сквера «Героев Донбасса». Завершить благоустройства планируется в следующем году.

— Будет закончено устройство дорожно-тропиночной сети и сделаем твердые и мягкие покрытия, которые были запланированы проектом. Сделаем спортивные и детские площадки, а также площадки для выгула собак, — отметила Мария Смирнова.

Дата окончания работ по следующим скверам в этом году:

В сквере «Сибиряков-Гвардейцев» будет новое освещение и сформируется система безопасности.

Планируется сформировать рекреационную зону для нового сквера на улице Фадеева в микрорайоне Северном.

В «Первомайском» сквере запущена реконструкция.

— Уже сейчас начались демонтажные работы. Мы поменяем все парковую инфраструктуру, — отметила Смирнова.

Будет проведено комплексное благоустройство площади около Цирка.

— Несколько лет назад была разработана концепция, — рассказала Смирнова.

За этот сезон планируется закончить и реконструкцию сквера «Радуга».

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск принимает участие в изменении федерального «водно-зеленого» законодательства.