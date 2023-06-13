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Сгоревшую больницу СО РАН восстановят через несколько месяцев

  • 13/06/2023, 13:41
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Сгоревшую больницу СО РАН восстановят через несколько месяцев
Необходимая документация уже готова.

Областной Минздрав вышел на правительство области со сметой работ по восстановлению после пожара больницы в Советском районе. Об этом в ходе оперативного совещения в правительстве сообщил глава минздправа Константин Хальзов. По оценке министра, срок работ составит около двух месяцев.

Напомним, что пожар в больнице на ул. Пирогова произошёл в начале июня. На следующий день губернатор поручил оперативно восстановить здание. По информации областного минздрава, пострадала кровля. До самого утра сотрудники ЦКБ работали над тем, чтобы остановить промокание до первого этажа. Благодаря общим усилиям пожарных и работников больницы удалось сохранить в рабочем состоянии всё медицинское оборудование.

Ранее редакция сообщала о смерти одной из пациенток, эвакуированной во время пожара.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Медицина Город

Регионы: Новосибиркая область

Теги : реконструкция пожар в больницы


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