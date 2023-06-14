Медикам могут запретить участвовать в судебных экспертизах по оценке врачебных ошибок

По данным газеты «Известия», с предложением запретить медикам принимать участие в судебных экспертизах по фактам возможных врачебных ошибок выступили представители Общественной потребительской инициативы (ОПИ).

Причиной стал резонансный случай в Сочи, когда врачи забыли в теле онкологической больной хирургический скальпель. Тогда пациентка обвинила медработников в халатности и обратилась с жалобой на них в Следственный комитет.

Такие случаи, к сожалению, случаются слишком часто, при этом объединяет их одно: доказать вину врачей пациенты так и не смогли.

Авторы инициативы уверены, что все дело во врачебной солидарности, которая оказывает влияние на экспертов, дающих необъективную оценку действиям медиков. Таким образом виновные уходят от ответственности.

По словам руководителя ОПИ Олега Павлова, очень важно ужесточить не только порядок проведения экспертизы, но и требования к экспертам и организациям, которые к ней могут быть допущены. Он считает, что это не должны быть действующие сотрудники медучреждений, государственных или частных. Чтобы объективно оценить подобные случаи, нужны полностью независимые эксперты, например, сотрудники медвузов, заключил специалист.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирской больнице опровергли смерть пациентки из-за пожара.