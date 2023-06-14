Рекламодателям

Медикам могут запретить участвовать в судебных экспертизах по оценке врачебных ошибок

  • 14/06/2023, 11:58
Автор:
Медикам могут запретить участвовать в судебных экспертизах по оценке врачебных ошибок
Авторы инициативы уверены, что все дело во врачебной солидарности, которая оказывает влияние на экспертов, дающих необъективную оценку действиям медиков. Таким образом виновные уходят от ответственности.

По данным газеты «Известия», с предложением запретить медикам принимать участие в судебных экспертизах по фактам возможных врачебных ошибок выступили представители Общественной потребительской инициативы (ОПИ).

Причиной стал резонансный случай в Сочи, когда врачи забыли в теле онкологической больной хирургический скальпель. Тогда пациентка обвинила медработников в халатности и обратилась с жалобой на них в Следственный комитет.

Такие случаи, к сожалению, случаются слишком часто, при этом объединяет их одно: доказать вину врачей пациенты так и не смогли.

Авторы инициативы уверены, что все дело во врачебной солидарности, которая оказывает влияние на экспертов, дающих необъективную оценку действиям медиков. Таким образом виновные уходят от ответственности.

По словам руководителя ОПИ Олега Павлова, очень важно ужесточить не только порядок проведения экспертизы, но и требования к экспертам и организациям, которые к ней могут быть допущены. Он считает, что это не должны быть действующие сотрудники медучреждений, государственных или частных. Чтобы объективно оценить подобные случаи, нужны полностью независимые эксперты, например, сотрудники медвузов, заключил специалист.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирской больнице опровергли смерть пациентки из-за пожара.

Фото: freepik.com — stefamerpik 

1 331

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : судебная экспертиза медицина врачебная ошибка


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Мобилизованных предложили не наказывать за преступления небольшой и средней тяжести
13/06/23 17:13
Новосибирцы, участвующие в СВО, получат новую денежную выплату
13/06/23 13:15
Бердчанка шьет носилки и маскировочные сети для участников СВО
13/06/23 12:44
Экс-глава СО РАН Александр Асеев признан виновным в мошенничестве

Экс-глава СО РАН Александр Асеев признан виновным в мошенничестве

Ему назначено наказание в виде лишения свободы срок 4 года условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей.
Читать статью >>
Выборы губернатора Новосибирской области обойдутся в более чем полмиллиарда рублей

Выборы губернатора Новосибирской области обойдутся более чем в полмиллиарда рублей

В Новосибирской области официально стартовала кампания по выборам губернатора. Что изменилось для избирателей и будущих кандидатов.
Читать статью >>

В правительстве области раскритиковали темпы ремонта на ряде дорожных объектов в Новосибирске

При этом область выделяет дополнительные средства на ремонт дорог.
Читать статью >>
научно-практическая конференция «Ветеринария в АПК-2023» в Новосибирске

Коллаборация государства, науки и бизнеса в РФ поможет развить внутреннее племенное животноводство

Первый шаг в этом направлении сделали в Новосибирске.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: Робот-юрист — это уже не фантастика, а реальность в соседнем Китае

Уже есть случаи, когда чат-бот привел к возбуждению дела о привлечении адвоката к ответственности за предоставление недостоверных сведений.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Улицу Станционную в Новосибирске закроют для проезда автотранспорта с 8 по 24 июля

14/06/2023, 12:45

Новосибирцев приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

14/06/2023, 12:36

Уголовное дело возбуждено против сотрудницы опеки, которая лишила сироту жилья

14/06/2023, 12:24

В Новосибирске в этом году начнут заниматься пятью скверами

14/06/2023, 12:13
Популярное

В Госдуме снова предлагают повысить зарплату учителям

14/06/2023, 10:05

Мобилизованных предложили не наказывать за преступления небольшой и средней тяжести

13/06/2023, 17:13

Потребительская активность россиян выросла на 11%

13/06/2023, 16:16
Новости компаний

О цифровой трансформации журналисты расскажут в номинации «Цифровая Сибирь» генерального партнёра проекта ПАО «Ростелеком»

14/06/2023, 10:58

Где малому бизнесу получить финансирование под 10 % годовых

14/06/2023, 09:00

PAY-сервисы займут пятую часть рынка платежей к концу 2024 года

13/06/2023, 17:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска