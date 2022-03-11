11 марта 2022 года ВТБ разъясняет правила использования карт с истекшим сроком действия

Банк разъясняет пользователям, как совершать покупки по картам с истекшим сроком.

Правила оплаты в офлайн и онлайн-магазинах картами, срок действия которых истек, ничем не отличается от привычного формата.

При осуществлении транзакции через эквайринговые, а также кассовые терминалы необходимо вставить карту в устройство и ввести PIN-код. Если клиент вдруг его забыл, то он может моментально создать новый PIN в ВТБ Онлайн. При бесконтактной оплате достаточно, как обычно, приложить пластик к экрану POS-терминала.

Если покупка совершается в интернете, то платеж производится по следующей схеме:

— необходимо выбрать способ оплаты банковской картой (Visa, Mastercard, Maestro, Мир) и исключить использование Google Pay или Apple Pay, сервисы которых недоступны на территории РФ;

— ввести 16-значный номер карты;

— в поле «срок действия» указать дату — месяц/год, расположенную на лицевой стороне карты: система одобрит информацию, даже если срок действия уже истек;

— далее при необходимости внести латиницей имя и фамилию держателя карты;

— добавить трехзначный CVV-код, обозначенный на обратной стороне карты;

— нажать кнопку «Оплатить».

ВТБ также рекомендует своим клиентам воспользоваться цифровыми картами «Мир». Банк фиксирует рекордный рост спроса на них. Они позволяют совершать привычные транзакции без ограничений, в том числе оплачивать покупки в торговых точках смартфоном с помощью Mir Pay и Samsung Pay для Android, а также расплачиваться в интернет-магазинах и привязывать карту к различным сервисам.

Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не влияет на обслуживание клиентов ВТБ (ПАО) на территории страны.