Банк «Левобережный» сделал карты Visa, Mastercard и «Мир» бессрочными

Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные Банком «Левобережный», продолжают работать на территории России в обычном режиме. Деньги клиентов на счетах, привязанных к этим картам, доступны в полном объеме. Операции по картам обрабатываются внутри страны, и санкции на них не влияют. Клиенты могут оплачивать покупки, снимать и вносить наличные, переводить средства с карты на карту. Ограничения состоят только в том, что карты Visa и Mastercard перестали работать за границей и в иностранных интернет-магазинах.

Также теперь не получится рассчитываться через приложения Apple Pay и Google Pay. Оплачивать покупки можно пластиковой картой либо с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Второй способ подойдет, если в торговой точке есть QR-код. Чтобы оплатить по нему:

Войдите в мобильное приложение Банка «Левобережный» BL-online. На главном экране в разделе «Платежи и переводы» выберите «Оплата по QR или фото». Отсканируйте QR-код и введите сумму перевода. Нажмите «Продолжить» и подтвердите перевод СМС-кодом. Через несколько секунд средства поступят на счет продавца.

Для использования карт в некоторых зарубежных странах можно оформить карту «Мир» – пластиковую или цифровую. Помимо России, она работает в Турции, Вьетнаме, Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Узбекистане.

Самый простой способ – оформить цифровую карту в приложении BL-online. Она бесплатна и доступна сразу после заказа. Вместо Google Pay карту можно привязать к приложению Mir Pay на Android и платить везде смартфоном.

Добавим, что Банк «Левобережный» готовится к выпуску кобейджинговых карт Мир-UnionPay, которые работают в 180 странах. За рубежом все операции по ним проводятся через китайскую платежную систему UnionPay International, что исключает влияние санкционных ограничений США.

По интересующим вопросам обращайтесь по телефону 8-800-3333-555 и в офисы Банка «Левобережный» (ПАО)