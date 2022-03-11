Еще один экс-руководитель новосибирского завода получил 3 года условно

Заельцовский районный суд вынес приговор в отношении директора ООО «Предприятие Аэротех» Андрея Смирнова. Органом предварительного следствия Смирнову вменялось пособничество, путем предоставления средств совершения преступления и устранения препятствий для его совершения в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ), говорится на сайте суда.

— В 2016 году в результате умышленных совместных преступных действий Андрей Смирнов с иными лицами, совершенных ими с использованием служебного положения, другим лицом путем незаконного расходования похищены вверенные ему денежные средства АО «НАРЗ» в особо крупном размере — почти 68 млн руб. Этими средствами лица распорядились по своему усмотрению, чем причинили предприятию материальный ущерб на указанную сумму, — уточняется в сообщении.

При проведении судебных прений государственным обвинителем было предложено признать Андрея Смирнова виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года, с применением положений ст. 73 УК РФ, то есть условно. После возвращения суда из совещательной комнаты, Смирнову был провозглашен обвинительный приговор, в соответствии с которым ему было определено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в конце февраля Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего заместителя председателя правительства Республики Бурятия, экс-топ-менеджера АО «НАРЗ» Алексея Мишенина. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, так как обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Мишенин получил 4 года условно.