Бухгалтер муниципального учреждения присвоила 2,5 млн бюджетных средств

Чулымский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бухгалтера МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического, информационного обслуживания Чулымского района» Натальи Прониной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— В суде установлено, что Пронина с января 2016 года по июль 2018 года начисляла зарплату работникам учреждений «Районный молодежный центр» и «Дом детского творчества Чулымского района». В направляемые в банк электронные реестры, на которые перечислялась заработная плата, указывала свои персональные данные и свой банковский счет, как сотрудника данных учреждений. При этом злоумышленница никогда не была сотрудником вышеперечисленных муниципальных учреждений, — рассказали в пресс-службе.

Всего таким образом ей удалось похитить более 2,5 млн. рублей. Женщина добровольно возместила ущерб на сумму 13 тыс. рублей.

Суд приговорил Пронину к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.) Прониной также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с ведением бухгалтерского учета сроком на 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил предъявленный в порядке ст. 44 УПК РФ прокурором Чулымского района в интересах муниципального образования (Чулымский район) иск о взыскании с Прониной причиненного преступлением ущерба в общей сумме 2, 5 млн. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com, автор- Romi_Lado