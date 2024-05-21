Неизвестные в масках напали на водителя «Камри» на ГБШ в Новосибирске

На Гусинобродском шоссе двое в масках разбили молотком стекло у автомобиля и, вытащив водителя из салона, избили его а глазах у прохожих. Никто из очевидцев не рискнул вмешаться в конфликт.

– Далее, через 5 минут, на дороге увидели два автомобиля, следующих друг за другом на большой скорости. Первым ехал белый Hyundai, а следом двигалась чёрная «Камри» пострадавшего, — поделилась подробностями автор видео.

На предоставленном видео в паблике «АСТ-54» можно заметить, как двое неизвестных во всём чёрном уронили человека на газон и наносили удары.

– Информация по факту возможных противоправных действий проверяется полицейскими, — говорится в сообщении МВД региона.

Ранее редакция толпа в масках устроила массовую драку на Родниках в Новосибирске.