1119 спортивных объектов открыто в Новосибирской области за пять лет

Благодаря поддержке губернатора и правительства Новосибирской области в регионе за последние пять лет в рамках реализации комплексных программ создано 1119 объектов для физической активности и занятий спортом. Построены крупные спортивные объекты, в том числе в 2022 г. открыт универсальный манеж в наукограде Кольцово, стадион в Куйбышеве, спорткомплекс в городе Обь, завершено строительство Многофункционального ледового дворца «Сибирь-Арена».

В Довольном 16 августа начал работу современный спортивный комплекс – лыже-роллерная трасса, о котором более 10 лет мечтали доволенцы – любители здорового образа жизни.

В этот же день был торжественно открыт еще один спортивный объект в Довольном – физкультурно-оздоровительный центр «Сибиряк».

На капитальный ремонт центра выделены средства из областного и местного бюджетов. В бывшем промышленном здании оборудованы тренажерный и спортивный зал для занятий различными видами единоборств. Физкультурно-оздоровительный центр оснащен современным спортивным оборудованием. Открытие центра «Сибиряк» создает надежную основу для развития в Доволенском районе таких спортивных дисциплин как самбо, пауэрлифтинг, армрестлинг, гиревой спорт.

Отметим, что в Каргате в 2023 году открыта универсальная игровая площадка для соревнований по волейболу, баскетболу и мини-футболу.