Медведя из Усть-Тарки отстреливать не будут

В Усть-Тарке не будут отстреливать медведя, который задрал овцу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов. Он подчеркнул, что решение об отстреле животного принимается в случае наличия угрозы жизни и имуществу граждан. По его словам, в данном случае, такая угроза не была подтверждена ни главой сельской администрации, ни самой гражданкой, ни инспектором.

— В ходе общения с гражданкой, она подтвердила, что ее овца находилась на расстоянии более 1 км от населенного пункта, никто не занимался ее выпасом и информацию о наличии медведя она взяла из СМИ. Более того, позже она отозвала свое предыдущее заявление, — уточнил Алексей Севастьянов.

По данным министерства, речь идет лишь об одной пропавшей овце.

Напомним, два дня назад жительница села Новосилиш Усть-Тарского района написала заявление в минприроды с требованием урегулировать численность опасных животных. По ее словам, несколько ее овец стали жертвами медведя.

Представители администрации Новосилишского сельсовета предупредили местных жителей о возможной опасности и советуют воздержаться от походов в лес до тех пор, пока хищник не будет пойман.

Сезон охоты на медведя в Новосибирской области открыт с 1 августа. Он продлится до 31 декабря. Охотиться на медведя можно в 7 районах области: Венгеровском (4 квоты), Колыванском (15 квот), Куйбышевском (10 квот), Кыштовском (17 квот), Маслянинском (11 квот), Северном (17 квот), Убинском (10 квот). Усть-Таркскому району квоты на добычу медведей не выдали. Там можно добыть трех барсуков.

Ранее редакция сообщала, что медведь-убийца терроризирует жителей села под Новосибирском.