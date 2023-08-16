39-летняя Евгения Убийко ушла из дома на улице Татьяны Снежиной 28 июля, и вот уже больше двух недель ее не могут найти ни родные, ни полиция, пишет КП-Новосибирск.

Муж Евгении считает, что она могла попасть в беду, так как обстоятельства, при которых пропала сибирячка, ему видятся крайне странными.

— Днем мы с женой созвонились, она сказала, что жарит рыбу и ждет меня. А потом звонит сосед и говорит, что Женя оставила ему мобильный, которым пользовалась, мою банковскую карту и ушла. Я приезжаю – дома порядок, белье постирано, рыба пожарена, а жены нет, — вспоминает Руслан.

Мужчина сообщил, что из документов пропали ее паспорт, свидетельство о прошлом разводе, но самое главное — медицинские документы матери жены с результатами обследований, без которых та просто не попадет в больницу и ей не сделают необходимую операцию.

Руслан допускает мысль, что его жена могла потерять память и ее просто нужно спасать!

По данным ориентировки, у Евгении Убийко длинные светлые волосы, голубые глаза, рост 155-160 сантиметров. Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят обратиться в полицию или к волонтерам ДоброСпас-Новосибирск по тел. 8-993-026-37-57, 8-953-887-17-77.