12-летняя девочка попала под колеса микроавтобуса в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска днем, 15 ноября, произошло ДТП на «зебре». Автомобиль Ниссан «Сирена» сбил 12-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Титова.

― В 14 часов у дома № 41 43-летний водитель, управляя автомобилем Ниссан совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, ― сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП пострадал девочка, которая была доставлена в лечебное учреждение. Характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия.