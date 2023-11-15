Станцию метро Спортивная технически готовы открыть к концу 2023 года

Комиссия горсовета по горхозу рассмотрела ситуацию со строительством станции метро «Спортивная». Как пояснил и.о. директора МетроМиР Андрей Счастливый готовность станции составляет 95%.

— Планируемое завершение работ — к концу года. Все разрешения на запуск в эксплуатацию получаются, техприсоединения согласованы, — говорит Счастливый. — Сейчас «МетроМиР», как заказчик, проходит Главгосэкспертизу станции в Москве.

По его оценке, еще около 20 дней займет техническая экспертиза, а также экспертиза достоверности сметной стоимости. После этого «МетроМиР» будет подавать документы на ввод.

Более точную дату запуска станции и.о. директора назвать отказался, отметив, что у генпордядчика есть определенные проблемы. По его словам, ООО «СпецТрансСтрой» должен еще докупить около 300 единиц недостающего оборудования, смонтировать его и подключить. Финансами для завершения работ, по словам Андрея Счастливого, подрядчик обеспечен — это 890 млн рублей авансирования, плюс в департаменте транспорта мэрии зарезервировано еще 200 млн рублей.

Депутат от оппозиции Антон Картавин поинтересовался, когда станция будет открыта для посетителей.

— Это решит технадзор, — ответил Счастливый.

Ранее редакция сообщала о том, что тренер ХК «Сибирь» попросил быстрее открыть станцию «Спортивная».