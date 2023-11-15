Около строящегося нового кампуса НГУ началось благоустройство

Началось благоустройство территории вокруг нового учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, а также двух новых корпусов студенческих общежитий в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

– Уже на 50% выполнено устройство дорожного полотна автомобильных проездов и автостоянок с укладкой первого слоя асфальта и с установкой бордюров. Готовность объектов первой очереди на текущий момент превышает 60%, – говорится в сообщении.

Кампус мирового уровня НГУ — один из приоритетных проектов развития Новосибирской области. Он одобрен председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и поддерживается Министерством высшего образования и науки РФ. Строительство профинансировано из средств Федеральной адресной инвестиционной программы, а также за счет благотворительных средств. Общая стоимость строительства более 11 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что 12-этажный корпус научно-исследовательского института построит Элтекс в Новосибирске.