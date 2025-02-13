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12 новых нацпроектов стартовали в Новосибирской области с 2025 года

  • 13/02/2025, 15:35
12 новых нацпроектов стартовали в Новосибирской области с 2025 года
Основной акцент — на инновациях, устойчивом развитии и создании комфортной среды

С января 2025 года в Новосибирской области началась реализация нового этапа национальных проектов. 12 новых нацпроектов касаются ключевых аспектов жизни горожан, таких как здравоохранение, образование, экология, цифровизация и инфраструктура. Основной акцент будет сделан на инновации, устойчивом развитии и комфортной городской среде. Контроль за реализацией проектов будет осуществляться губернатором Андреем Травниковым и Правительством области.

— С 2025 года в России стартуют 19 новых нацпроектов, из которых Новосибирская область примет участие в 12. Все предыдущие направления сохранены. На 2025 год на реализацию 42 региональных проектов и 12 нацпроектов в регионе выделено 31,3 млрд рублей, — сообщил на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Сохранение здоровья будет осуществляться через нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» с выделением четырех миллиардов рублей на модернизацию первичного звена, экстренной помощи и борьбу с серьезными заболеваниями. Проекты «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги» теперь будут объединены в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» с бюджетом свыше 15,5 млрд рублей, фокусируясь на развитии городской среды и дорожной инфраструктуры.

В новом цикле национальных проектов появилось множество социальных направлений. Например, ранее не существовало отдельного проекта, ориентированного на молодежь, как отметил Лев Решетников. Пять региональных инициатив, включая «Профессионалитет», направлены на помощь молодому поколению в области образования и профессионального развития в рамках проекта «Молодежь и дети». Новый нацпроект «Семья» объединяет задачи проектов «Демография» и «Культура», фокусируясь на поддержке семей, охране материнства и детства, заботе о пожилых и развитии культурной инфраструктуры.

Экологические проекты, касающиеся сохранения лесов и улучшения качества воздуха и воды, продолжат реализовываться в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Нацпроекты «Производительность труда» и «Малое и среднее предпринимательство» стали частью нового проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Также в новом цикле акцент сделан на кадровую работу, с проектами «Управление рынком труда» и «Образование для рынка труда» в рамках нацпроекта «Кадры».

Среди ключевых инфраструктурных проектов 2025 года упоминаются реконструкция школ и детских садов в Новосибирске и строительство детской поликлиники в Барабинске. Напоминаем, что реализацию всех проектов в Новосибирской области курирует Региональный проектный офис, организованный на базе министерства экономического развития.

Фото из архива Infopro54. Автор фото: Артем Рязанов

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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