95 преступлений в рамках нацпроектов выявлено в Новосибирской области

В 2024 году в Сибирском федеральном округе были выявлены 637 преступлений, связанных с реализацией национальных и федеральных проектов. Из них 95 случаев были зафиксированы в Новосибирской области. Больше только в Омской области — 222.
По данным управления Генеральной прокуратуры РФ по СФО, 157 преступлений имели коррупционную направленность. Наибольшее количество нарушений было выявлено в рамках национальных проектов «Демография» (429), «Жильё и городская среда» (62), «Здравоохранение» (51) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (38).
В течение года в округе фигуранты преступлений, связанных с нацпроектами, добровольно погасили ущерб на сумму 27,8 миллионов рублей. Кроме того, правоохранители изъяли имущества, денег и ценностей на сумму более 23 миллионов рублей, наложили арест на имущество, стоимость которого составляет почти 527 миллионов рублей, а также предъявили гражданские иски на сумму 879 миллионов рублей.
Работа по предотвращению подобных преступлений продолжается.
Ранее редакция сообщала о том, что за 11 месяцев 2024 года в Новосибирской области выявлено 403 преступления коррупционной направленности. Для сравнения, за весь 2023 год — 298.
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