Самолёт S7 Новосибирск – Сочи экстренно развернули в момент взлета

13 февраля должен был состояться рейс авиакомпании S7 5103 из Новосибирска в Сочи, вылет которого был запланирован на 13:35 по местному времени. Однако, как сообщили пассажиры, рейс был отменён в самый последний момент — когда самолёт был практически готов к взлёту.
По сообщению обеспокоенных пассажиров, им ничего не объяснили.
— Мы вышли на взлётную полосу, самолёт разогнался, причём до достаточно серьёзной скорости, и резко затормозил. Мы свернули с полосы и вернулись на стоянку, — рассказала одна из пассажирок.
После им объявили о технической неисправности, которая требует проверки и всех вывели из воздушного судна.
Как сообщает Горсайт, задержка рейса составит около двух часов. Пассажирам пообещали предоставить бесплатные напитки.
На данный момент онлайн-табло аэропорта Толмачёво показывает, что посадка на рейс уже началась.
— Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. В период ожидания выполнения рейса прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что новый самолет Tango российской сборки показали на выставке NAIS. Компания-разработчик заявила, что готова его запускать в серийное производство.
Источник фото: Горсайт
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