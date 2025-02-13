Самолёт S7 Новосибирск – Сочи экстренно развернули в момент взлета

13 февраля должен был состояться рейс авиакомпании S7 5103 из Новосибирска в Сочи, вылет которого был запланирован на 13:35 по местному времени. Однако, как сообщили пассажиры, рейс был отменён в самый последний момент — когда самолёт был практически готов к взлёту.

По сообщению обеспокоенных пассажиров, им ничего не объяснили.

— Мы вышли на взлётную полосу, самолёт разогнался, причём до достаточно серьёзной скорости, и резко затормозил. Мы свернули с полосы и вернулись на стоянку, — рассказала одна из пассажирок.

После им объявили о технической неисправности, которая требует проверки и всех вывели из воздушного судна.

Как сообщает Горсайт, задержка рейса составит около двух часов. Пассажирам пообещали предоставить бесплатные напитки.

На данный момент онлайн-табло аэропорта Толмачёво показывает, что посадка на рейс уже началась.

— Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. В период ожидания выполнения рейса прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

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