12 поездов задержали из-за смертельного ДТП на железнодорожном переезде в Алтайском крае

В Алтайском крае транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия на железнодорожном переезде.

Сегодня ночью, 11 декабря, между станциями Панкрушиха и Урываево Западно-Сибирской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с иномаркой.

― Автомобиль выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. На момент столкновения в автомобиле находилось 4 человека, 2 из которых доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. В результате происшествия допущены задержки в движении 12 грузовых поездов продолжительностью около 3 часов, ― рассказали в транспортной прокуратуре.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.