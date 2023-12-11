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Дневная сонливость повышает риск развития болезни Альцгеймера

  • 11/12/2023, 10:45
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Ученые пришли к выводу, что дневная сонливость повышает риск развития болезни Альцгеймера
В научном исследовании приняли участие 200 человек, которые не имели психических или нейродегенеративных заболеваний.

Китайские ученые установили связь между дневной сонливостью и возможным риском развития болезни Альцгеймера. Подобный риск может являться как причиной, так и симптомом повышенного содержания в мозге бета-амилоидов (одного из надежных индикаторов возможной нейродегенерации), передает китайское информагентство Синьхуа.

В научном исследовании приняли участие 200 человек, которые не имели психических или нейродегенеративных заболеваний. За их здоровьем следили в течение пяти лет.

В результате ученые обратили внимание, что у людей, которые жаловались на дневную сонливость, содержание бета-амилоидов в мозге было почти втрое выше, чем у остальных участников. Однако, исследователи подчеркнули, что связи между дневным сном и развитием болезни Альцгеймера им найти не удалось, так как лишь два участника из общего числа страдали от этой болезни к моменту окончания исследования.

Между тем, накопление бета-амилоидов в мозге считается наиболее значимым индикатором повышенного риска развития болезни Альцгеймера уже очень давно.

В заключение, эксперты отметили, что полученные сведения важны для будущих исследований в этой области.

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Фото: freepik.com — gpointstudio 

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Теги : ученые научное исследование дневная сонливость болезнь Альцгеймера


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