Магазины продали игрушек на 6,7 млрд рублей в Новосибирской области

Магазины Новосибирской области продали детских игрушек на 6,7 миллиарда рублей. Данные приведены за 2022 год. Об этом сообщает Новосибирскстат.

— По сравнению с 2019 годом продажи выросли на три миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что традиционно самые большие траты приходятся на декабрь. Так, например, в прошлогодний декабрь было продано на 80% игрушек больше, чем в ноябре 2022 года.

Напомним, что пихты по 15 тысяч рублей завезли в Новосибирск из Польши. Кроме того, на базаре можно найти ель сербскую по цене почти 8 тысяч рублей.

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