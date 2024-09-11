120 лет на защите здоровья: Губернатор Андрей Травников поздравил коллектив инфекционной больницы №1 с юбилеем

— Новые корпуса ждут, когда вы переедете, уверен, что вслед за этим будет активизация профессиональной деятельности. И мы ждём, когда первую новосибирскую инфекционную клиническую больницу признают лучшей в стране, — заявил Андрей Травников.

В видеообращении первый заместитель председателя Госдумы ФС РФ Александр Жуков отметил, что суперсовременное здание оснащено по самому последнему слову науки: лабораториями, диагностическим отделением, операционным блоком.

Новая инфекционная больница – это 21 здание медицинского назначения, 504 медбокса, десять инженерных сооружений. Внутри — сложнейшие инженерные системы очистки воды и воздуха, в том числе, с учётом наличия патогенов I группы. Почти десять тысяч единиц медоборудования.

Напомним, что региональные власти поставили задачу: не просто обновить здания, которым сегодня 80-100 лет, но и вынести инфекционный центр из центра мегаполиса. И эту задачу удалось выполнить.