Жители Новосибирска рассказали о желаемом МРОТ

Жители крупных городов считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в их городе должен быть в 2,5 раза больше федерального.

Сервис SuperJob отмечает, что для жителей Новосибирска желаемый МРОТ составлять 50 900 рублей. В декабре прошлого года эта сумма была меньше — 41 200 рублей, в августе 2023 года — 40 800 рублей, а в ноябре 2022 года — 39 100 рублей. Для сравнения, с 1 января 2024 года в регионе МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц.

У москвичей самые высокие требования к уровню минимального размера оплаты труда — в среднем 60 200 рублей в месяц. Сейчас — 29 389 рублей, что в два раза меньше желаемого уровня.

На втором месте по уровню требований к МРОТ находится Хабаровск, где жители хотели бы получать 56 000 рублей в месяц.

Третье место занимает Санкт-Петербург, где желаемый уровень составляет 55 800 рублей.

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