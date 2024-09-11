Новосибирцев ждет новое удорожание авиаперелетов из-за повышения ставок на аэронавигацию

Для российских перевозчиков повышаются ставки на аэронавигацию. Об этом предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Ранее ФАС утвердила приказ Минтранса РФ об увеличении ставок на 37% внутри страны и на 100% при полетах за рубеж. После этого АЭВТ обратилось в Министерство транспорта с просьбой скорректировать планы по повышению сборов. В письменном обращении АЭВТ предупредила о росте издержек, подорожании билетов и снижении спроса.

Исполнительный директор Новосибирской Ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко убеждена, что рост цен на авиаперевозки неизбежен и повышение ставок на аэронавигацию — лишь одна из причин.

— Здесь необходим комплексный подход. В сфере авиаперевозок очень динамичное ценообразование. И на данном этапе я не вижу никаких поводов для снижения цен, —констатировала Фоменко.

По ее словам, повышение ставок на аэронавигацию вызвано необходимостью капремонта аэродромов.

— Наш аэропорт «Толмачево» сейчас как раз находится на очередном этапе реконструкции. Впереди много работы и много расходов. И повышение ставок в этом случае сыграет исключительно позитивную роль, — уверена Светлана Фоменко.

Напомним, реконструкция аэропорта Толмачево началась в 2020 году. В феврале 2023 года был открыт новый терминал аэропорта (сектор С) площадью 56 тыс. кв. м. Реконструкция первой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Толмачево по предварительным оценкам обойдется более чем в 30 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что 20% новосибирцев отказываются от путешествий из-за значительно подросших цен на авиабилеты.