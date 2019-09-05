«Мы видим рост спроса на кредитование со стороны частных и корпоративных клиентов»

— Мы видим рост спроса на кредитование как со стороны частных, так и корпоративных клиентов, — констатировал на пресс-конференции управляющий Банка ВТБ (ПАО) в Новосибирской области Станислав Могильников. — Люди и компании продолжают жить, развиваться и приобретать новые, важные для себя материальные ценности.

Розничный кредитный портфель банка в регионе с начала года вырос на 14% и превысил 91,4млрдрублей. Всего за первое полугодие ВТБ предоставил частным клиентам более 20,3млрд рублей заемных средств — на 21% выше результата за аналогичный период прошлого года. На жилищное кредитование приходятся 62% в общем объеме выдач. За 6 месяцев этого года банк выдал более 5,7тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 11,8млрд рублей (+30% к сопоставимому периоду 2018 года). Потребительский спрос населения в сегментах ипотеки и автокредитования стимулируют программы господдержки.

— К примеру, минимальная ставка по стандартным ипотечным программам у нас сейчас составляет от 9,2%, а ипотека с господдержкой — от 5% годовых. Есть разнообразные программы для отдельных категорий граждан, партнерские проекты с застройщиками, что позволяет дополнительно снизить ставку. Одним словом, сейчас довольно много различных вариантов стать собственником жилья, — рассуждает Могильников. — Кроме того, мы видим, что в обществе накопился определенный клиентский опыт, люди начинают более ответственно принимать решение о подаче заявки на кредит. Это некий индикатор уверенности в будущем.

По оценкам Станислава Могильникова, есть вероятность, что тренд на снижение ставок по ипотеке сохранится. С учетом жесткой конкуренции на банковском рынке региона потребители смогут и дальше рассчитывать на интересные предложения.

— В среднесрочной перспективе и по мере достижения целей по инфляции мы видим хорошие возможности плавного снижения ставок. Со своей стороны мы максимально прикладываем усилия к тому, чтобы ценовые параметры были как можно комфортнее для клиента, — констатирует Могильников.

Благодаря господдержке наблюдается рост портфеля и в сегменте автокредитования. ВТБ участвует в программах льготного кредитования «Первый автомобиль» (для тех, кто впервые покупает машину) и «Семейный автомобиль» (для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми). Участник программы может получить скидку 10% на приобретение автомобиля 2019 года выпуска стоимостью до 1 млн рублей. По итогам 6 месяцев доля кредитов в рамках госпрограмм составляет 23% в общем объеме выдач ВТБ в области.

Всего за первое полугодие 2019 года банк выдал в регионе более 500 автокредитов на сумму свыше 400 млн рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем средний размер займа увеличился на 12% и превысил 750 тысяч рублей. Чаще всего новосибирцы покупают новые автомобили — на их долю приходятся 65% от всего объема продаж. Наиболее популярной маркой является LADA.

Рассуждая о возможностях инвестирования для частных клиентов и непрофессиональных брокеров, управляющий региональным ВТБ отметил, в России клиенты банков понимают, что для получения доходности выше инфляции необходимо рассматривать более широкий спектр финансовых инструментов:

— Основными драйверами увеличения процентного и комиссионного доходов становятся инвестиционные продукты: акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, индивидуальные инвестиционные счета, которые демонстрируют весьма привлекательные показатели доходности. По этим инструментам сейчас действительно можно получить неплохую доходность, ими нужно интересоваться.

Экономическую активность компаний МСБ также стимулирует господдержка. Совокупный корпоративный кредитный портфель регионального подразделения за полгода вырос на 4% и составил 36 млрд рублей, из них две трети — 24,6млрд рублей — составляют займы малому и среднему бизнесу.

— Что касается структуры нашего портфеля, то он отражает структуру экономики региона, где большую роль играет торговля: на эту сферу приходятся 39% выдач в сегменте СМБ. Доля предприятий жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов составляет 16%, пищевой промышленности и сельского хозяйства — 15%, — перечисляет Могильников.

Он также отметил, что банк планирует принимать участие в реализации крупных региональных инвестиционных проектов, связанных с инфраструктурой, обновлением подвижного состава, логистикой, добычей сырья, АПК, а также строительством жилья.

— Сегодня ВТБ готов работать со всеми основными игроками рынка, имеющими значительный опыт реализации строительных проектов и удовлетворяющими требованиям банка, — отметил Могильников.

Говоря о планах работы, Станислав Могильников также подчеркнул, что новая стратегия ВТБ делает акцент на клиентоцентричности, когда основной ценностью бизнеса является клиент.

— Клиент ждет предвосхищения своих потребностей. Чем больше банк знает о нем, тем больше может сделать ему адресных и полезных предложений, — резюмирует Могильников. — В соответствии с принятой стратегией банка фокус нашего внимания ориентирован на развитие цифровых каналов обслуживания и совершенствование качества сервиса. Продуктовая линейка ВТБ становится более технологичной и удобной, подстраиваясь под потребности каждого клиента.

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