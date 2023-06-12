13 июня начнется сбор гуманитарной помощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

Народный фронт в Новосибирской области объявил о сборе вещей, в которых нуждаются пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС. Предметы первой необходимости можно приносить с 13 июня в офис Народного фронта, который находится в Новосибирске на улице Серебренниковой, 2.

— Гуманитарная катастрофа, которая возникла вслед за экологической катастрофой, вызывает у нас чувство сопричастности, и мы на территории региона начинаем собирать гуманитарный груз для передачи в Херсон, — сообщила руководитель исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина.

Жителям, которые попали в зону бедствия, сейчас нужны средства личной гигиены (зубная паста, шампуни, мыло, щетки), постельное белье, нательное белье, летняя одежда и обувь. Спасателям, которые работают в зоне подрыва ГЭС, нужны генераторы бензиновые и дизельные, а также бензоинструмент для распила сломанных деревьев.