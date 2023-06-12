Рекламодателям

13 июня начнется сбор гуманитарной помощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

  • 12/06/2023, 10:28
Автор:
сбор гуманитарной помощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
Вещи нужны для эвакуированных из зоны бедствия местных жителей и для спасателей, которые занимаются ликвидацией последствий.

Народный фронт в Новосибирской области объявил о сборе вещей, в которых нуждаются пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС. Предметы первой необходимости можно приносить с 13 июня в офис Народного фронта, который находится в Новосибирске на улице Серебренниковой, 2.

— Гуманитарная катастрофа, которая возникла вслед за экологической катастрофой, вызывает у нас чувство сопричастности, и мы на территории региона начинаем собирать гуманитарный груз для передачи в Херсон, — сообщила руководитель исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина.

Жителям, которые попали в зону бедствия, сейчас нужны средства личной гигиены (зубная паста, шампуни, мыло, щетки), постельное белье, нательное белье, летняя одежда и обувь. Спасателям, которые работают в зоне подрыва ГЭС, нужны генераторы бензиновые и дизельные, а также бензоинструмент для распила сломанных деревьев.

Фото из группы Народный фронт, Новосибирская область ВКонтакте

190

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : подрыв Каховской ГЭС Народный фронт гуманитарная помощь


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

13 июня начнется сбор гуманитарной помощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
12/06/23 10:28
В Новосибирске начали готовить психологов для реабилитации участников СВО
11/06/23 17:10
Новосибирский скрипач перечислил участникам спецоперации более 300 тысяч рублей
8/06/23 17:28
психологи для реабилитации участников СВО

В Новосибирске начали готовить психологов для реабилитации участников СВО

Ранее эту проблему озвучивали депутаты Заксобрания и уполномоченный по правам человека.
Читать статью >>

Рекламным и строительным компаниям в Новосибирске сделают внушение за нецелевое использование баннера с портретом героя СВО

Такое поручение дали глава региона и мэр Новосибирска после появления баннера на куче строительного мусора.
Читать статью >>
Перевозка животных: не все виды транспорта к этому могут быть готовы

Перевозка животных: не все виды транспорта к этому могут быть готовы

Что нужно знать туристам, не желающим расставаться с питомцами во время отпуска.
Читать статью >>
дорога к новому ЛДС

Для достройки дороги к ледовой арене ищут подрядчика. В отношении предыдущего возбуждено уголовное дело

Цена контракта — 6,3 млн рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: Робот-юрист — это уже не фантастика, а реальность в соседнем Китае

Уже есть случаи, когда чат-бот привел к возбуждению дела о привлечении адвоката к ответственности за предоставление недостоверных сведений.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

С 14 июня электрички будут ходить по новому расписанию в Новосибирской области

12/06/2023, 09:20

В Новосибирском зоопарке пополнение у золотых такинов

11/06/2023, 18:12

В Новосибирске начали готовить психологов для реабилитации участников СВО

11/06/2023, 17:10

Рекламным и строительным компаниям в Новосибирске сделают внушение за нецелевое использование баннера с портретом героя СВО

11/06/2023, 16:51
Популярное

Как сохранить здоровье глаз — полезные рекомендации

11/06/2023, 15:47

Ученые выяснили, что длительное воздействие COVID-19 сравнимо с раком в четвертой стадии

11/06/2023, 10:00

Пьяного водителя задержали сотрудники Росгвардии в Новосибирске

10/06/2023, 17:22
Новости компаний

Получите этим летом до 9,5 % годовых по вкладу

09/06/2023, 17:04

Сериал «‎Библиотекарь»‎ с Никитой Ефремовым выйдет в видеосервисе Wink

09/06/2023, 17:00

Почти половина новосибирцев готовы снизить потребление продукции неэкологичных компаний

08/06/2023, 10:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска