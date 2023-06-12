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В Новосибирске подешевело мороженое

  • 12/06/2023, 11:19
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В Новосибирске подешевело мороженое
Цены на мороженое в Новосибирске ниже, чем в среднем по стране.

Самыми частыми покупателями мороженого в Новосибирске стали офисные работники. За ними следуют домохозяйки, школьники и студенты. Об этом сообщают аналитики IT-компании «Эвотор» и СберМаркета.

Мороженое больше любят женщины, — говорит директор по маркетингу СберМаркетинга Анна Тупикина. — Основной возраст покупателей — 25-44 года. На них приходится 48% покупок. Доля покупок пользователей в возрасте 45-64 лет составляет 40%, а с 12 до 24 лет — 12%. У большинства (52%) любителей мороженого есть дети. Офисные работники покупают мороженое чаще домохозяек, школьников и студентов в 4,5 раза.

Что касается непосредственно вкусовых предпочтений, то лидером является пломбир. На втором месте — мороженое в шоколадной глазури, а на третьем шоколадное. Эскимо заняло четвертую строчку, а пятерку вкусовых предпочтений замкнуло сливочное мороженое. Далее идут вкусы с карамелью, ванилью, с орехами, молочное, фруктовое или ягодное. Наименее востребованным оказался сорбет. Из форм подачи россияне в большинстве предпочитают мороженое в вафельном стаканчике, второе по популярности мороженое на палочке, третье вафельный рожок.

цены на молоко в Новосибирской области

На складах новосибирских сельхозпроизводителей зависли тонны сухого молока и масла

При этом, по данным «Эвотора» любимое летнее лакомство разных типов стало доступнее в плане цены.

Средняя цена вафельного стаканчика составила в мае 43 рубля, по сравнению с прошлым годом она снизилась на 4%, сообщают в компании. Пломбир также подешевел на 4% до 69 рублей, мороженое в вафельных рожках на 2% до 72 рублей. И только эскимо подорожало на 1% до 50 рублей.

При этом в Новосибирской области стоимость вафельного стаканчика мороженого ниже, чем в среднем по России — 40 рублей. Наибольшая цена на мороженое в стаканчике в Москве (64 руб) и Санкт-Петербурге (52 руб.). Наиболее дешёвое мороженое в Удмуртии (33 руб.), Оренбургской (32 руб.) и Сатаровской (31 руб.) областях.

Ранее редакция сообщала, сколько мороженого экспортировано из Сибири.

Фото Pixabay.com, автор Dana Tentis

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Цены на мороженое в Новосибирске мороженое подешевело


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