С 14 июня электрички будут ходить по новому расписанию в Новосибирской области

Несколько пригородных поездов в Новосибирской области с 14 июня 2023 года будут следовать с опозданием от привычного расписания. Корректировка во времени следования составит от 3 до 5 минут. Изменения коснутся электричек, курсирующих по маршрутам Новосибирск – Курундус, Новосибирск – Буготак, Новосибирск – Тогучин, сообщает Западно-Сибирская железная дорога.

14 июня – 21 июня:

— №6825 Новосибирск – Курундус, отправление со станции Новосибирск-Главный в 21:20 (по расписанию), отправление с о.п. Барышево в 22:05 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Курундус в 00:31 (на 5 минут позже).

15 июня – 16 июня, 19 июня – 21 июня:

—№6831 Новосибирск – Буготак, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:38 (по расписанию), отправление с о.п. Барышево в 20:22 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Буготак в 21:19 (на 3 минуты позже).

15 июня, 17 июня – 19 июня и 21 июня:

— №6809 Новосибирск – Тогучин, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:12 (по расписанию), отправление с о.п. Барышево в 11:57 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Тогучин в 13:51 (на 5 минут позже).

16 и 20 июня:

— №6805 Новосибирск – Тогучин, отправление со станции Новосибирск-Главный в 12:14 (по расписанию), отправление с о.п. Барышево в 12:57 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Тогучин в 14:51 (на 3 минуты позже).