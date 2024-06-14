Зоопарк поменяет время работы в Новосибирске

Новосибирский зоопарк поменяет время работы с 15 июня.
— С этой субботы наш зоопарк будет открыт ежедневно с 08:00 до 23:00, — говорится в сообщении пресс-службы.
Кассы зоопарка закрываются в 21:00, после чего он работает только на выход для посетителей.
— Летний зоопарк создан для того, чтобы находиться здесь дольше! Приятных прогулок, — отметили в зоопарке.
Стоит отметить, что 2 месяца назад время работы зоопарка уже изменялось из-за увеличения светового дня.
Ранее редакция сообщала о том, что котенка манула назвали Анечкой в Новосибирском зоопарке.
Источник фото: Новосибирский зоопарк/ Автор — пресс-служба.
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