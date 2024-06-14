На рынке апартаментов Новосибирска вырос разброс цен

За май в Новосибирске было продано 95 апартаментов площадью более 3 тысяч кв метров на 623 млн рублей. Об этом сообщил брокер, учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров со ссылкой на данные One Company.

Также эксперт отметил, что общий объем продаж в мае немного превысил апрельский объем. По его оценке, это говорит о сохраняющемся интересе инвесторов к апартаментам.

По данным One Company, в комплексе Freedom в мае было продано 38 апартаментов площадью 1,3 тыс кв метров на 273 млн рублей. На втором месте по количеству проданных лотов Land Lord — 21 объект площадью 723 кв на 143 млн кв метров. На третьем месте по объему продаж Gagarin City —12 объектов площадью 409 квадратов на 101,6 млн рублей. В «Аэроне» за май продано 11 апартаментов. В остальных профильных объектах, которые приводятся в данных One Company, за месяц продано менее 10 апартаментов.

Самая низкая цена на квадрат в апартаментах Новосибирска в мае — 119,8 тысяч рублей, самая высокая — 248 тысяч. При этом в компании подчеркивают, что цена указана по зарегистрированным ДДУ и не учитывает дополнительные опции в виде меблировки апартамента.

Напомним, до мая продажи апартаментов в Новосибирске падали шесть месяцев подряд. В апреле в городе было продано апартаментов на 603 млн рублей. Для сравнения, в октябре 2023 года был пик продаж — более 1,35 млрд рублей. За апрель в Новосибирске было продано 95 апартаментов общей площадью свыше 3 тысяч кв метров. Стоимость квадратного метра в таких объектах недвижимости в городе варьировалсь от 133,3 тысяч рублей за кв метров до 226 тысяч.

Для сравнения, по данным сертифицированного аналитика-консультанта Российской гильдии риэлторов, руководителя компании RID Analytics Елены Ермолаевой, в конце мая 2024 года остатки непроданных квартир в Новосибирске составили 24,4 тысячи объектов, что на 3,7% больше, чем в предыдущем месяце. При этом эксперт также отмечала, что цены на недвижимость в новостройках продолжают расти: в мае 2024 года, к декабрю 2023 цены выросли почти на 6%, а средняя цена превысила 151 тысяч руб. за 1 кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что каждая 13-я сделка на рынке новостроек Новосибирска приходится на апартаменты.