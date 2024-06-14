На рынке апартаментов Новосибирска вырос разброс цен

За май в Новосибирске было продано 95 апартаментов площадью более 3 тысяч кв метров на 623 млн рублей. Об этом сообщил брокер, учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров со ссылкой на данные One Company.
Также эксперт отметил, что общий объем продаж в мае немного превысил апрельский объем. По его оценке, это говорит о сохраняющемся интересе инвесторов к апартаментам.
По данным One Company, в комплексе Freedom в мае было продано 38 апартаментов площадью 1,3 тыс кв метров на 273 млн рублей. На втором месте по количеству проданных лотов Land Lord — 21 объект площадью 723 кв на 143 млн кв метров. На третьем месте по объему продаж Gagarin City —12 объектов площадью 409 квадратов на 101,6 млн рублей. В «Аэроне» за май продано 11 апартаментов. В остальных профильных объектах, которые приводятся в данных One Company, за месяц продано менее 10 апартаментов.
Самая низкая цена на квадрат в апартаментах Новосибирска в мае — 119,8 тысяч рублей, самая высокая — 248 тысяч. При этом в компании подчеркивают, что цена указана по зарегистрированным ДДУ и не учитывает дополнительные опции в виде меблировки апартамента.
Напомним, до мая продажи апартаментов в Новосибирске падали шесть месяцев подряд. В апреле в городе было продано апартаментов на 603 млн рублей. Для сравнения, в октябре 2023 года был пик продаж — более 1,35 млрд рублей. За апрель в Новосибирске было продано 95 апартаментов общей площадью свыше 3 тысяч кв метров. Стоимость квадратного метра в таких объектах недвижимости в городе варьировалсь от 133,3 тысяч рублей за кв метров до 226 тысяч.
Ранее редакция сообщала о том, что каждая 13-я сделка на рынке новостроек Новосибирска приходится на апартаменты.
Фото freepik, создано с помощью нейросети Midjourney 5.2.
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