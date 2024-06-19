13 пляжей действует в Новосибирской области

На 18 июня в области работают 13 пляжей: 10 общественных и 3 на базах отдыха. В Новосибирске открыто шесть мест для купания, в Бердске — три, по одному пляжу есть в Тогучине и посёлке Кольцово, а также два пляжа в Новосибирском районе.

В купальный сезон 2024 года планируется увеличить количество пляжей до 25. Из них только 11 будут общедоступными.

Сергей Кудинов, главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области, сообщил на пресс-конференции, что на территории области есть 477 мест неорганизованного отдыха. В таких местах выставлено 61 пост спасателей.

Специалисты МЧС России призывают глав администраций увеличить количество мест, которые будут контролироваться спасателями.

Ранее редакция сообщала о том, что опубликован список пляжей в Новосибирске на летний сезон 2024 года.